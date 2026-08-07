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Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bahnbetriebsunfall: Zusammenprall zwischen Zug und PKW am Bahnübergang

Frankfurt am Main, Weckesheim (ots)

Am Donnerstag, den 6. August 2026 gegen 12:30 Uhr kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang in Weckesheim, auf der Bahnstrecke 3741 zu einem Bahnbetriebsunfall. Kräfte des Rettungsdienstes, der Landes- und Bundespolizei waren vor Ort im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm die Fahrzeugführerin des PKW den heranfahrenden Zug nicht wahr und versuchte den Bahnübergang zu passieren. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung konnte durch den Triebfahrzeugführer ein Zusammenprall nicht verhindert werden.

Durch den Unfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Hierbei handelt es sich um die Insassen des PKW, sowie um eine reisende Person im Zug, welche durch die eingeleitete Schnellbremsung zu Boden stürzte. Die weiteren 40 Personen im Zug blieben unverletzt.

Dieser, sowie ähnlich gelagerte Sachverhalte verdeutlichen einmalmehr die Gefahren im Bereich eines Bahnübergangs. Vor diesem Hintergrund appelliert die Bundespolizei an ein durchgehend aufmerksames und vorausschauendes Verhalten auf dem Gebiet der Bahnanlagen. Nur so kann die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und Bahnbenutzer gewährleistet werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Anna Lena Dickenscheid

Telefon: 069 130145 1010
E-Mail: bpoli.frankfurtm.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell

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