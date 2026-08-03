Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bahnbetriebsunfall: S-Bahn kollidiert mit Abfallsammelfahrzeug

Frankfurt am Main, Flörsheim (ots)

Am Montagmorgen gegen 09:10 Uhr kam es auf der Bahnstrecke 3603, im Bereich Flörsheim am Main, zu einer Kollision zwischen der S-Bahnlinie 1 und einem Abfallsammelfahrzeug der örtlichen Stadtreinigung. Kräfte des Rettungsdienstes, der Landes- und Bundespolizei waren vor Ort im Einsatz. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass im Rahmen eines Wendemanövers das Abfallsammelfahrzeugen den Sicherheitsabstand zur Bahnstrecke unterschritt und hierbei durch die anfahrende S-Bahn erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß wurden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Hierbei handelt es sich um den LKW-Fahrer des Abfallsammelfahrzeuges. Dieser wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zum Zeitpunkt des Bahnbetriebsunfalls befanden sich insgesamt 112 Personen im Zug. Zur Evakuierung der im Zug befindlichen Personen, wurde durch die deutsche Bahn ein weiterer Zug zur Verfügung gestellt, welcher den Abtransport der Reisenden ermöglichte. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort sind abgeschlossen. Die genauen Hintergründe zur Unfallsursache, sowie die exakte Schadenshöhe sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

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