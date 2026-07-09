Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei nimmt drei Tatverdächtige nach mutmaßlichem Buntmetalldiebstahl fest

Frankfurt am Main / Groß Karben (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags (6. Juli 2026) hat die Bundespolizei drei mutmaßliche Täter nach einem Buntmetalldiebstahl im Bereich des Bahnhofs Groß Karben vorläufig festgenommen.

Ausgangspunkt war der Hinweis des Polizeipräsidiums Mittelhessen auf ein verdächtiges Fahrzeug, in dem sich mutmaßlich entwendete Buntmetallkabel befanden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zuvor mehrere Personen auf einer Baustelle im Bereich des Bahnhofs Groß Karben festgestellt worden. Als Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten die Tatverdächtigen über die Gleisanlage.

Zur Gefahrenabwehr wurden die betroffenen Gleise vorübergehend gesperrt. Im Rahmen der Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber der hessischen Polizei beteiligt war, konnten drei Tatverdächtige im Alter von 29, 30 und 35 Jahren festgenommen werden.

Am Bahnhof stellten die Einsatzkräfte einen Transporter mit ukrainischer Zulassung fest, in dem sich bereits verladene Buntmetallkabel befanden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Diebesgut vermutlich um Erdungskabel der Deutschen Bahn.

Die genaue Tatörtlichkeit sowie die Schadenshöhe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main führt die Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Die Schadenshöhe ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

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