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Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Fahrlässige Körperverletzung zum Nachteil eines Reisenden - Zeugenaufruf

Bad Vilbel (ots)

Frankfurt am Main - Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs sowie der fahrlässigen Körperverletzung zum Nachteil eines Reisenden und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Am Mittwoch, den 20.05.2026, kam es gegen 10:54 Uhr am Bahnhof Bad Vilbel Süd nach Halt der S6 in Fahrtrichtung Frankfurt (Main) Berkersheim zu einem Einstiegsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich sowohl im Zug als auch auf dem Bahnsteig mehrere Reisende, die den Vorfall beobachtet haben könnten.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main bittet daher Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter der Telefonnummer 069 / 130-145 0 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweise können auch anonym erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main
Pressestelle
Telefon: 069 / 130145 1110
E-Mail: bpoli.frankfurtm.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell

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