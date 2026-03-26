Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bahnbetriebsunfall: Zug erfasst Fahrradfahrer

Darmstadt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 17:00 Uhr kam es an einem Bahnübergang in Dreieich-Götzenhain, auf der Bahnstrecke 3653 zu einem Bahnbetriebsunfall. Beim Passieren des Bahnübergangs wurde ein Fahrradfahrer durch einen heranfahrenden Zug erfasst. Die Person wurde vor Ort unmittelbar durch Rettungskräfte ärztlich versorgt, verstarb jedoch aufgrund der schwerwiegenden Verletzungen, noch an der Unfallstelle.

Zum Zeitpunkt des Bahnbetriebsunfalls befanden sich weitere Reisende in der RB 61. Diese wurden in Folge der Kollision evakuiert und blieben unverletzt.

Die Hintergründe zur Unfallursache, sowie die gesamten Umstände zum Unfallhergang sind zum aktuellen Zeitpunkt Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Dieser, sowie ähnlich gelagerte Sachverhalte verdeutlichen die Gefahren im Bereich eines Bahnübergangs. Vor diesem Hintergrund appellieren wir als Bundespolizei daher einmal mehr an ein durchgehendes aufmerksames und vorausschauendes Verhalten auf dem Gebiet der Bahnanlagen. Nur so kann die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und Bahnbenutzer gewährleistet werden.

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