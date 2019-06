Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Festnahme nach Angriff auf Zugbegleiterin am Bahnhof Limburg

Limburg/Lahn (ots)

Eine Streife der Bundespolizei hat am Montagabend einen 21-jährigen afghanischen Staatsangehörigen festgenommen, der am Bahnhof Limburg eine 53-jährige Zugbegleiterin beleidigt und tätlich angegriffen hatte. Gegen 18.45 Uhr stieß der Mann die Zugbegleiterin zu Seite, um mit seinem Fahrrad in den abfahrbereiten Zug einsteigen. Die Zugbegleiterin zog sich hierbei mehrere Schürfwunden zu. Als die Bahnmitarbeiterin ihn zur Rede stellte, beleidigte er sie auf das Übelste und gab ihr zu verstehen, dass sie ihm als Frau nichts zu sagen hätte. Da er auch nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheines war und sich auch weigerte den Zug zu verlassen, informierte die Zugbegleiterin die Bundespolizei. Eine Streife brachte den Mann wenig später aus dem Zug. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung und Beleidigung wurde der Mann wieder entlassen.

