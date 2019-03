Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Person im Tunnel verursacht Verspätungen im Frankfurter S-Bahnverkehr

Frankfurt am Main (ots)

Weil ein noch unbekannter Mann am Montagabend in der S-Bahnstation Frankfurt-Ostendstraße in den S-Bahntunnel gelaufen ist, kam es bei insgesamt 37 S-Bahnverbindungen zu Verspätungen.

Gegen 21.15 Uhr ging bei der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof die telefonische Meldung eines Reisenden ein, dass er gerade beobachtet hätte, wie eine männliche Person in den Tunnel gelaufen sei. Aufgrund dieser Meldung wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und mehrere Beamte der Bundespolizei suchten den Tunnelbereich ab. Erst als um 22.25 Uhr feststand, dass sich niemand mehr im Gefahrenbereich aufhält, konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Pressesprecher

Ralf Ströher

Telefon: 069/130145 1010; Mobil: 0172/8118752

E-Mail: Ralf.Stroeher@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell