Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unbekannter Radfahrer mit Schutzengel unterwegs

Eppertshausen/Kreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Einen guten Schutzengel hatte heute Morgen, gegen 10 Uhr, ein noch unbekannter Radfahrer an seiner Seite, als er im Bereich von Eppertshausen mit seinem Fahrrad einen bereits geschlossenen Bahnübergang überquerte.

Nach bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei hatte sich der Mann mit seinem Fahrrad an den Schranken vorbeigedrängt, um noch vor dem Zug die andere Seite zu erreichen. In diesem Moment fuhr der Regionalexpress in Richtung Dieburg in den Bereich ein. Der Lokführer erkannte den Mann in den Gleisen und leitete sofort eine Notbremsung ein. Als sich der Zug ihm bedrohlich näherte und er erkannte in welch lebensbedrohlichen Lage er sich befindet, wollte er den Übergang verlassen. Beim Versuch die andere Seite zu erreichen, wurde lediglich das Hinterrad seines Fahrrades vom Zug touchiert. Noch bevor der Zug zum Stehen kam, hatte der Radfahrer den Bahnübergang verlassen und konnte auch bei einer Absuche des Bereiches durch die Bundespolizei nicht mehr festgestellt werde.

Die Strecke musste bis 11 Uhr für den Zugverkehr gesperrt werden. Durch den Vorfall erhielt der Regionalexpress über eine Stunde Verspätung und eine weitere Zugverbindung musste komplett ausfallen.

Gegen den noch unbekannten Radfahrer hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Hinweise zu dem Radfahrer können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

