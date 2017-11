BPOL-F: Großeinsatz nach Schlägerei in S-Bahn

Hofheim am Taunus (ots) - Mehrere Streifenwagen der Bundespolizei und der Hessischen Landespolizei waren am frühen Samstagmorgen am Bahnhof Hofheim im Einsatz, nachdem es in einer S-Bahn der Linie 2 zu einer größeren Schlägerei gekommen war.

Wie die späteren Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, war es in der S-Bahn bereits nach Abfahrt in Kriftel zu einer zuerst verbal geführten Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von sechs afghanischen Männern und einem 23-jährigen Deutschen aus Taunusstein und seinem 19-jährigen afghanischen Begleiter gekommen. Auf der Fahrt nach Hofheim eskalierte die Situation und die Männer wurden von der Gruppe tätlich angegriffen. Ein Mitarbeiter des Bahnsicherheitsdienstes der auf die Situation aufmerksam wurde, wollte die Kontrahenten trennen und wurde hierbei ebenfalls Ziel der Angriffe. Aus der Gruppe heraus wurde er mit einer Flasche beworfen die glücklicherweise ihr Ziel verfehlte. Getroffen wurde jedoch eine Trennscheibe, die hierbei zu Bruch ging. Nach Ankunft im Bahnhof Hofheim konnte die Gruppe noch vor Eintreffen der Beamten flüchten. Die nur leichten Verletzungen des 19-Jährigen wurden noch am Bahnsteig von Rettungssanitätern versorgt.

Durch die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

