BPOL-F: Festnahme nach Diebstahl im Nachtexpress

Frankfurt am Main (ots) - Zwei wohnsitzlose polnische Staatsangehörige wurden am Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, im Bahnhof Frankfurt am Main Süd festgenommen, nachdem sie eine 26-jährige Reisende in einem Nachtexpress von Berlin nach Zürich bestohlen hatten.

Unmittelbar vor Frankfurt am Main hatten die beiden 57 und 58-jährigen Täter das Abteil der schlafenden Reisenden geöffnet und die Handtasche entwendet. Die 26-jährige Frau aus Überlingen hatte den Diebstahl bemerkt aber sich aus nachvollziehbaren Gründen weiter schlafend gestellt bis die Täter das Abteil verlassen hatten.

Danach hatte sie den Diebstahl beim Zugchef gemeldet, der sofort die Bundespolizei alarmierte. Bei Ankunft des Zuges in Frankfurt Süd konnte sie die beiden Täter identifizierten, worauf Beide von Beamten der Bundespolizei festgenommen wurden. Zwischenzeitlich wurde die entwendete Handtasche, in der sich neben 130 Euro Bargeld nur persönliche Gegenstände befanden in der Zugtoilette gefunden.

Die beiden Täter, die bereits mehrfach in Verbindung mit Diebstählen in Erscheinung getreten sind, wurden zur Wache in den Hauptbahnhof gebracht, wo ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Im Laufe des heutigen Tages werden sie dem Haftrichter vorgeführt.

