Polizei Hamburg

POL-HH: 260807-3. Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach rassistischer Beleidigung in Hamburg-Farmsen-Berne fest

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.08.2026, 20:00 Uhr; Tatort: Hamburg-Farmsen-Berne, Berner Heerweg, U-Bahnhof Berne

Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder des Polizeikommissariats 38 nahmen am Donnerstagabend am U-Bahnhof Berne zwei Männer vorläufig fest, die im Verdacht stehen, Passanten rassistisch beleidigt zu haben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen sowie Geschädigte der Straftat.

Die Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder des PK 38 befanden sich gestern Abend nahe des U-Bahnhofs Berne und wurden dabei auf die beiden Männer aufmerksam. Diese schrien dabei mehrfach öffentlich wahrnehmbar "Heil Hitler" und zeigten auch den sogenannten "Hitlergruß". Im unmittelbaren Verlauf konnten die Polizistinnen und Polizisten zudem beobachten, wie die beiden Tatverdächtigen mehrere Kinder (etwa zehn Jahre alt) und kurze Zeit später zwei erwachsene Passantinnen verfolgten, rassistisch beleidigten und bedrohten.

Unter Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte konnten die beiden 27-jährigen Deutschen vor Ort vorläufig festgenommen werden. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten ein Spring- und ein Einhandmesser und stellten beide Gegenstände sicher.

Der Staatsschutz des Landeskriminalamts Hamburg (LKA 73) ordnete anschließend die erkennungsdienstliche Behandlung der 27-Jährigen an, die nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die weitere Hinweise in diesem Zusammenhang haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere bitten die Ermittlerinnen und Ermittler, dass sich geschädigte Personen oder die Eltern der Kinder beziehungsweise Angehörige bei ihnen melden.

Mx.

Schneller informiert: Jetzt den WhatsApp-Kanal der Polizei Hamburg abonnieren! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell