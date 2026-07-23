Polizei Hamburg

POL-HH: 260723-1. Vermisstenfahndung nach 81-Jährigem aus Hamburg-Billstedt

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 22.07.2026, 07:00 Uhr

Ort: Hamburg-Billstedt, Luisenhofstieg

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbilds sucht die Polizei Hamburg nunmehr öffentlich nach dem 81-jährigen Gerhard Scherkl aus dem Stadtteil Billstedt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ der Senior am Mittwochmorgen seine Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zum Auffinden des 81-Jährigen führten und er zudem dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, erließ eine Richterin am Amtsgericht heute einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vermissten.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- 174 cm groß - schlanke Statur - graue Haare - unsicherer Gang - ältere Verletzung am linken Ohr

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Mitte II (LKA 161) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Wen.

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