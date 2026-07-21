Polizei Hamburg

POL-HH: 260721-3. Vermisstenfahndung nach 19-Jährigem aus Hamburg-Groß Flottbek

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 21.07.2026, 03:00 Uhr

Ort: Hamburg-Groß Flottbek, Heinrich-Plett-Straße

Seit der vergangenen Nacht wird der 19-jährige Jonathan Yiaofeng Adametz aus dem Stadtteil Groß Flottbek vermisst. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit einem Foto nach ihm.

Der Heranwachsende verließ in der Nacht zu Dienstag die elterliche Wohnung und ist bislang nicht zurückgekehrt.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des 19-Jährigen, der auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist und für den eine Eigengefährdung angenommen wird. Aus diesem Grund erließ ein Richter am Amtsgericht heute einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 1,78 cm groß - mittellange, braune Haare - zuletzt bekleidet mit einer grauen Jeanshose, einer blauen Trainingsjacke sowie schwarzen Sneakern - führt einen roten Rucksack mit sich

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 124) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Heranwachsenden machen können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Wen.

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