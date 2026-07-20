Polizei Hamburg

POL-HH: 260720-1. Vermisstenfahndung nach 14-Jährigem aus Hamburg-St. Pauli

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 20.07.2026, 03:30 Uhr

Ort: Hamburg-St. Pauli, Marktstraße

Seit der vergangenen Nacht wird der 14-jährige Mile Bajramovic vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der Jugendliche war mit Angehörigen im Auto unterwegs auf dem Weg zu seiner Wohnanschrift, als er sich bei einem Zwischenstopp in Hamburg-St. Georg zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof entfernte. Der Junge ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des 14-Jährigen, der wie folgt beschrieben wird:

- altersgemäße Erscheinung

- dunkle, kurze Haare

- bekleidet mit einer schwarzen Jeans, einem schwarzen Pullover, einem weißen Basecap und schwarzen Schuhen

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Mitte I (LKA 111) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Jungen geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Pap.

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