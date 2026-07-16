Polizei Hamburg

POL-HH: 260716-3. Vermisstenfahndung nach 32-jähriger Frau aus Hamburg-Langenhorn

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Hamburg (ots)

3. Vermisstenfahndung nach 32-jähriger Frau aus Hamburg-Langenhorn

Zeit: seit 13.07.2026, 06:52 Uhr

Ort: Hamburg-Langenhorn, Langenhorner Chaussee

Seit Montagmorgen wird die 32-jährige Merle-Marie Klostermann aus dem Stadtteil Langenhorn vermisst. Die Polizei Hamburg sucht nun öffentlich mit einem Lichtbild nach der Frau.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hat die Frau am Montagmorgen ein Langenhorner Krankenhaus, in dem sie derzeit untergebracht ist, in unbekannte Richtung verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der 32-Jährigen, für die eine Eigengefährdung angenommen wird. Aus diesem Grund erließ ein Richter am Amtsgericht heute einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 170 cm groß

- normale Statur

- dunkelblonde, schulterlange Haare

- Narben am rechten Bein

- trägt mutmaßlich eine Orthese am rechten Bein/Fuß

- zuletzt bekleidet mit einer dunklen Hose und einem T-Shirt

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 144) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Frau machen können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Wen.

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