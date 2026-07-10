Polizei Hamburg

POL-HH: 260710-4. Vermisstenfahndung nach 79-Jährigem aus Hamburg-Lokstedt

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 09.07.2026, 13:30 Uhr

Ort: Hamburg-Lokstedt, Lenzweg

Seit gestern Nachmittag wird der 79-jährige Simo Joketovic aus dem Hamburger Stadtteil Lokstedt vermisst. Die Polizei Hamburg sucht nun öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Mann.

Der Vermisste verließ gestern Nachmittag seine Wohnung in unbekannte Richtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Der Senior ist an Demenz erkrankt und orientierungslos.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden des Mannes geführt haben, erließ ein Richter heute einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- hagere Statur

- circa 175 cm groß

- graue Haare

- bekleidet mit einer grauen Jacke, einem dunkelblauen Pullover, einem hellblauen Hemd, einer Jeans und braunen Schuhen

Das Landeskriminalamt der Region Eimsbüttel (LKA 134) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter 040/ 4286 - 56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Mann sehen, melden Sie sich bitte direkt beim Polizeinotruf 110.

Schl.

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