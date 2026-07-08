Polizei Hamburg

POL-HH: 260708-4. Vermisstenfahndung nach 16-Jähriger aus Hamburg-Harburg

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 08.07.2026, 00:30 Uhr

Ort: Hamburg-Harburg, Am Wall

Mit Hilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach der 16-jährigen Marwa-Linda Adghir aus dem Stadtteil Harburg und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ die Jugendliche in der vergangenen Nacht ihre Wohnanschrift und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der 16-Jährigen, für die eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun öffentlich nach der Vermissten, die wie folgt beschrieben wird:

- scheinbares Alter: 15 bis 17 Jahre - circa 160 cm groß - schlanke Statur - schwarze, glatte, schulterlange Haare - zuletzt bekleidet mit einer schwarzen, kurzen Felljacke und einer braun-karierten Hose

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 181) führt die Maßnahmen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Jugendlichen machen können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Pap.

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