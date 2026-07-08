Polizei Hamburg

POL-HH: 260708-3. Vermisstenfahndung nach 89-Jährigem aus Hamburg-Winterhude

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 07.07.2026, 12:00 Uhr

Ort: Hamburg-Winterhude, Efeuweg

Seit gestern Mittag wird der 89-jährige Wilfried Emil Casper vermisst. Die Polizei Hamburg sucht jetzt öffentlich mit Lichtbildern nach ihm.

Der 89-jährige Mann verließ gestern Mittag seine Wohnanschrift zu einem Spaziergang und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen des 89-Jährigen, der dement und orientierungslos ist. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun öffentlich mit Bildern nach dem ihm.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 178 cm groß - schlanke Statur - kurze, graue Haare - zuletzt bekleidet mit einer blauen Jacke, einer blauen Jeans und einem dunkelblauen Basecap

Das Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 144) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Mann sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Pap.

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