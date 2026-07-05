Polizei Hamburg

POL-HH: 260705-1. Vermisstenfahndung nach 82-Jähriger aus Hamburg-Stellingen

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 04.07.2026, 15:00 Uhr

Ort: Hamburg-Stellingen, Jütländer Allee

Seit Samstagnachmittag wird die 82-jährige Herma Luise Wedler aus dem Hamburger Stadtteil Stellingen vermisst. Die Polizei Hamburg sucht jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach ihr.

Die Frau verließ gestern Nachmittag ihre Pflegeeinrichtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste ist dement, orientierungslos und dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen der 82-Jährigen. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun öffentlich nach ihr.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 80 Jahre - 168 cm groß - hagere Statur - grau-blonde, mittellange Haare - bekleidet mit einem weißen Rollkragenpullover

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Frau sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Pap.

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