Polizei Hamburg

POL-HH: 260618-3. Vermisstenfahndung nach 73-Jährigem aus Hamburg-Alsterdorf

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 17.06.2026, 08:10 Uhr; Ort: Hamburg-Alsterdorf, Dorothea-Kasten-Straße

Seit Mittwochmorgen wird der 73-jährige Arno Dieter Gensterblum aus dem Stadtteil Alsterdorf vermisst. Die Polizei Hamburg sucht nun öffentlich mit Lichtbildern nach dem Mann.

Der Vermisste befand sich zur Behandlung in einem nahegelegenen Krankenhaus und wurde dort gestern Morgen entlassen. Anschließend erschien er nicht in seiner Alsterdorfer Wohnunterkunft, sodass Mitarbeitende der Einrichtung später die Polizei informierten.

Der Mann leidet aufgrund seiner Suchterkrankung an Symptomen einer Demenz und ist orientierungslos. Zudem nimmt er üblicherweise Medikamente ein, ohne die sich die Symptome noch weiter verstärken.

Die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Seniors, sodass ein Richter am Amtsgericht heute einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erließ.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- hagere Statur - etwa 175-180 cm groß - grauer Vollbart - lange, graue Haare - mit seinem Rollator unterwegs, an dem eine Lichterkette befestigt ist - vermutlich bekleidet mit einer schwarzen Thermoleggings und einer schwarzen Jacke

Das Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 144) führt die Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter 040/ 4286 - 56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Mann sehen, melden Sie sich bitte direkt beim Polizeinotruf 110.

Mx.

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