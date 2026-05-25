Polizei Hamburg

POL-HH: 260525-1. Vermisstenfahndung nach 25-Jährigem aus Hamburg-Jenfeld

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 24.05.2026, 11:00 Uhr; Ort: Hamburg-Jenfeld, Jenfelder Straße

Seit vergangenem Sonntag wird der 25-jährige Terry Kwaku Adusei-Poku aus dem Stadtteil Jenfeld vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verließ der junge Mann in Begleitung seiner Mutter die gemeinsame Wohnung und begab sich zu einer nahegelegenen Bushaltestelle. Gemeinsam wollten sie zur Arbeitsstelle der Mutter nach Barmbek-Nord fahren. Als der Linienbus eintraf, stieg die Mutter in den Bus ein, der Vermisste verpasste jedoch den Einstieg. Die Mutter deutete ihm noch bei der Abfahrt an, zur Wohnung zurückzugehen, dort erschien er jedoch nicht wieder eigenständig.

Seitdem ist der 25-Jährige, der eine Entwicklungsstörung hat und auf dem Stand eines 12- bis 14-jährigen Kindes sein soll, unbekannten Aufenthalts.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten geführt haben, sucht die Polizei nun öffentlich mit einem Lichtbild.

Der 25-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

- scheinbares Alter: 20 Jahre - schlanke Statur - 158 cm groß - schwarze, kurze Haare - bekleidet mit einer grünen Jacke, einem grauen Polo-Shirt, einer hellen Hose, schwarz-goldenen Schuhen und einem roten Base-Cap

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führt derzeit die Ermittlungen.

Die Polizei Hamburg bittet Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Beim direkten Kontakt nutzen Sie gern den polizeilichen Notruf 110.

Mx.

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