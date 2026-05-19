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Polizei Hamburg

POL-HH: 260519-3. Verkehrshinweis anlässlich der Sperrung der Köhlbrandbrücke und Teilsperrung der Norderelbbrücke

Hamburg (ots)

Zeiten: a) Freitag, 22.05.2026, 21:00 Uhr bis Montag, 25.05.2026, 05:00 Uhr und Montag, 25.05.2026, 05:00 Uhr bis Sonntag, 31.05.2026, 22:00 Uhr; b) Samstag, 23.05.2026, 20:00 Uhr bis Dienstag, 26.05.2026, 05:00 Uhr

Orte: a) Hamburg-Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke; b) Hamburg-Rothenburgsort A1 / A25 Bereich Norderelbbrücke Richtungsfahrbahn Süd zw. AS HH-Billstedt und AD Norderelbe

Aufgrund erforderlich werdender Bauarbeiten wird die Köhlbrandbrücke erneut voll gesperrt. Auch auf der Norderelbbrücke kommt es durch Bauarbeiten zu einer Teilsperrung. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

   a) Am kommenden Wochenende werden Sondierungs-, Reinigungs- und 
      Wartungsarbeiten im Bereich der Köhlbrandbrücke durchgeführt, 
      die eine erneute Sperrung des Bauwerks von Freitagabend bis 
      Montagmorgen erforderlich machen. Anschließend werden bis 
      Sonntagabend Arbeiten durchgeführt, die eine halbseitige 
      Straßensperrung notwendig machen. Im Zuge der nördlichen 
      Brückenvollsperrung wird der Verkehr einspurig im Gegenverkehr 
      auf der Südseite geführt. Anschließend wird - je nach 
      Baufortschritt - der Verkehr aufgrund der südlichen 
      Brückenvollsperrung einspurig im Gegenverkehr auf der Nordseite
      geführt. Die maximale Durchfahrtsbreite je Fahrtrichtung 
      beträgt 3,05 m.

Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower

   b) Am Samstag wird ab 20:00 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Süd der 
      Norderelbbrücke eine Übergangskonstruktion ausgetauscht. Um die
      Arbeiten ausführen zu können, ist eine Sperrung der 
      Richtungsfahrbahn Süd/Bremen zwischen der Anschlussstelle 
      HH-Billstedt (AS 33) und dem Autobahndreieck Norderelbe (AD 36)
      notwendig. Gleichzeitig ist die Überfahrt von der A25 zur A1 
      Richtung Bremen im Bereich des AD HH-Südost gesperrt.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/verkehrsmeldung/a1-a25-bereich-norderelbbruecke-a1-sperrung-der-rifa-sued-zw-as-hh-billstedt-33-und-ad-norderelbe-36-vom-235-20-uhr-bis-265-5-uhr

Darüber hinaus weist die Autobahn GmbH auf eine der intensivsten Reisewellen des Jahres auf den Autobahnen der Bundesrepublik aufgrund des anstehenden Pfingstwochenendes hin.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.autobahn.de/presse/mitteilung/verkehrsprognose-fuer-pfingsten-hochbetrieb-auf-deutschlands-autobahnen-erwartet

Mar.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Polizeipressestelle / PÖA 1
Dennis Marin
Telefon: 040 4286-56211
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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