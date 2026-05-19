Polizei Hamburg

POL-HH: 260519-3. Verkehrshinweis anlässlich der Sperrung der Köhlbrandbrücke und Teilsperrung der Norderelbbrücke

Hamburg (ots)

Zeiten: a) Freitag, 22.05.2026, 21:00 Uhr bis Montag, 25.05.2026, 05:00 Uhr und Montag, 25.05.2026, 05:00 Uhr bis Sonntag, 31.05.2026, 22:00 Uhr; b) Samstag, 23.05.2026, 20:00 Uhr bis Dienstag, 26.05.2026, 05:00 Uhr

Orte: a) Hamburg-Steinwerder und -Waltershof, Köhlbrandbrücke; b) Hamburg-Rothenburgsort A1 / A25 Bereich Norderelbbrücke Richtungsfahrbahn Süd zw. AS HH-Billstedt und AD Norderelbe

Aufgrund erforderlich werdender Bauarbeiten wird die Köhlbrandbrücke erneut voll gesperrt. Auch auf der Norderelbbrücke kommt es durch Bauarbeiten zu einer Teilsperrung. Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

a) Am kommenden Wochenende werden Sondierungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten im Bereich der Köhlbrandbrücke durchgeführt, die eine erneute Sperrung des Bauwerks von Freitagabend bis Montagmorgen erforderlich machen. Anschließend werden bis Sonntagabend Arbeiten durchgeführt, die eine halbseitige Straßensperrung notwendig machen. Im Zuge der nördlichen Brückenvollsperrung wird der Verkehr einspurig im Gegenverkehr auf der Südseite geführt. Anschließend wird - je nach Baufortschritt - der Verkehr aufgrund der südlichen Brückenvollsperrung einspurig im Gegenverkehr auf der Nordseite geführt. Die maximale Durchfahrtsbreite je Fahrtrichtung beträgt 3,05 m.

Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.hamburg-port-authority.de/de/info-port/traffic-tower

b) Am Samstag wird ab 20:00 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Süd der Norderelbbrücke eine Übergangskonstruktion ausgetauscht. Um die Arbeiten ausführen zu können, ist eine Sperrung der Richtungsfahrbahn Süd/Bremen zwischen der Anschlussstelle HH-Billstedt (AS 33) und dem Autobahndreieck Norderelbe (AD 36) notwendig. Gleichzeitig ist die Überfahrt von der A25 zur A1 Richtung Bremen im Bereich des AD HH-Südost gesperrt.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.autobahn.de/betrieb-verkehr/verkehrsmeldung/a1-a25-bereich-norderelbbruecke-a1-sperrung-der-rifa-sued-zw-as-hh-billstedt-33-und-ad-norderelbe-36-vom-235-20-uhr-bis-265-5-uhr

Darüber hinaus weist die Autobahn GmbH auf eine der intensivsten Reisewellen des Jahres auf den Autobahnen der Bundesrepublik aufgrund des anstehenden Pfingstwochenendes hin.

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.autobahn.de/presse/mitteilung/verkehrsprognose-fuer-pfingsten-hochbetrieb-auf-deutschlands-autobahnen-erwartet

Mar.

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