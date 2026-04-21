Polizei Hamburg

POL-HH: 260421-4. Vermisstenfahndung nach 54-Jähriger aus Hamburg-St.Georg

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 20.04.2026, 22:00 Uhr

Ort: Hamburg-St. Georg, Lohmühlenstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach der 54-jährigen Daniela Frenz aus dem Stadtteil St. Georg und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich die Vermisste, die eigentlich im Stadtteil Barmbek-Süd wohnt, für mehrere Tage in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus im Hamburger Stadtteil St. Georg. Gestern Abend verließ die Frau das Krankenhaus in unbekannte Richtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da die 54-Jährige auf eine ärztliche Behandlung angewiesen ist, von einer Gesundheitsgefährdung für sie ausgegangen werden muss und die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden geführt haben, erließ eine Richterin einen Beschluss zur öffentlichen Fahndung nach der Vermissten.

Diese wird wie folgt beschrieben:

- circa 170 bis 175 cm groß - blonde Haare - schlanke Statur - trägt möglicherweise noch einen Venenkatheter am Hals - zuletzt bekleidet mit einer roten Winterjacke, einer schwarzen Hose und Hausschuhen

Das zuständige Landeskriminalamt (LKA 144) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Frau sehen, können Sie sich auch direkt beim polizeilichen Notruf 110 melden.

Schl.

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