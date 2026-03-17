Polizei Hamburg

POL-HH: 260317-1. Vermisstenfahndung nach 74-Jährigem aus Hamburg-Bramfeld

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Hamburg (ots)

Zeit: seit 16.03.2026, 10:15 Uhr; Ort: Hamburg-Bramfeld, Beim Lüdmoorgraben

Mit Hilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern sucht die Polizei Hamburg nach dem 74-jährigen Klaus Trilcke aus dem Stadtteil Bramfeld und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Vermisste am Montagvormittag noch persönlichen Kontakt zu seinem im selben Haus lebenden Bruder und dem betreuenden Pflegedienst. Später am Tag fiel seine Abwesenheit auf. Als der 74-Jährige auch am Nachmittag nicht selbständig zurückkehrte, wurde eine Vermisstenanzeige erstattet.

Die bisherigen vom Kriminaldauerdienst (LKA 26) veranlassten Such- und Überprüfungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des an Demenz leidenden und orientierungslosen Seniors, der wie folgt beschrieben werden kann:

- 175 cm groß - schlanke Statur - dunkelbraune/ graue Haare - Bart - vermutlich bekleidet mit einer blauen Windjacke und einer Cap

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 144) führt nun die weiteren Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Mx.

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