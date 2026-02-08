Polizei Hamburg

POL-HH: 260208-1. Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Hamburg-Altona-Nord

Hamburg (ots)

Zeit: seit 07.02.2026, 08:30 Uhr

Ort: Hamburg-Altona-Nord, Waidmannstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung von Lichtbildern sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach der 14-jährigen Laura Schmidt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes (LKA26) übernachtete die 14-Jährige, die eigentlich im Stadtteil Lokstedt wohnt, von Freitag auf Samstag bei ihren Großeltern in Altona-Nord. Am Samstagmorgen verließ das Mädchen die Wohnanschrift der Angehörigen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen der Polizei bislang nicht zu ihrem Auffinden geführt haben und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nun öffentlich mit Fotos nach der Vermissten.

Sie wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 14 Jahre

- 152 cm groß

- dunkle, schulterlange Haare

- bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer dunkelblauen Jeans und weißen Turnschuhen

- führt einen schwarzen Rucksack bei sich

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

