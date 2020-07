Polizei Hamburg

POL-HH: 200730-3. Erneute Warnmeldung vor Trickbetrügern

Hamburg (ots)

Zeit: 29.07.2020 und davor; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Betrug durch falsche Polizisten: Die Polizei registriert aktuell wieder zahlreiche Anrufe von Trickbetrügern.

Allein in den letzten beiden Tagen sind der Polizei über 100 solcher Anrufe bekannt geworden. Gestern lag der Schwerpunkt mit 21 Fällen in Hausbruch, aber auch zahlreiche andere Stadtteile quer durch die Stadt waren betroffen.

Die falschen Polizisten nutzen meistens die Einbrechermasche. Dabei erfolgt der Hinweis auf angeblich festgenommene Einbrecher, bei denen sensible Daten der jeweils Angerufenen aufgefunden worden seien.

In der Vergangenheit hatten die Täter bei diesen Telefonaten teilweise sogar auch versucht, das Vertrauen der älteren Menschen in teils langjährig bekannte Sparkassen- oder Bankmitarbeiter zu schüttern, meist mit der Behauptung, sie seien korrupt.

Die Anrufer behaupten immer, Geld und Wertgegenstände seien in der Wohnung oder bei der Bank bzw. im Schließfach nicht mehr sicher. Es wird ein Abholer in Aussicht gestellt, der beides übernehmen und in Sicherheit bringen soll.

Wichtige Hinweise zum Schutz vor falschen Polizisten:

- Wenn die Polizei Sie anruft, erscheint niemals die Rufnummer 110 im Display.

- Polizeibeamte

o fordern Sie am Telefon nicht zur Über- bzw. Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen auf.

o befragen Sie am Telefon nicht zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen. Schon gar nicht befragen Polizeibeamte Sie zu Ihren Geldverstecken.

o setzen Sie niemals unter Druck.

o warnen am Telefon nicht vor korrupten Bank- oder Sparkassenmitarbeitern, die es auf die Vermögenswerte auf dem Konto oder im Schließfach abgesehen haben.

Weiterhin gilt zum Schutz vor Telefonbetrügern:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

- Legen Sie einfach auf, nur so werden Sie den Betrüger los!

