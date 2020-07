Polizei Hamburg

POL-HH: 200720-2. Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Radfahrern auf einer Fahrradstraße in Hamburg-Harvestehude

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 19.07.2020, 20:10 Uhr Unfallort: Hamburg-Harvestehude, Harvestehuder Weg

Gestern Abend kam es auf der Fahrradstraße im Harvestehuder Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Radfahrern. Beide Radfahrer wurden hierbei schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Ehepaar (54, 56) auf Rädern die Fahrradstraße in Richtung Norden, als ein ihnen entgegenkommender Mercedes aus bislang unbekannten Gründen plötzlich nach links zog. Das Cabriolet kollidierte zeitgleich mit dem Kantstein und den beiden Radfahrern, welche stürzten und sich hierbei schwere Verletzungen zuzogen. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Beide befinden sich nicht in Lebensgefahr.

Der 36-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.

An den Fahrrädern der Eheleute entstand Totalschaden, am Mercedes ebenfalls ein Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Harvestehuder Weg komplett gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden zunächst bei der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) geführt und dauern an.

Ka.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell