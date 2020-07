Polizei Hamburg

POL-HH: 200708-3. Zwei vorläufige Festnahmen nach Fahrzeugüberprüfungen in Hamburg-Winterhude

Tatzeit: 07.07.2020, 19:40 Uhr Tatort: Hamburg-Winterhude, Dorotheenstraße

Beamte des Polizeikommissariats 33 (PK 33) haben gestern zwei Männer in Winterhude kontrolliert, die in zwei nebeneinander in einer Grundstückseinfahrt stehenden Smarts saßen. Die Kontrolle mündete in der Festnahme der beiden Männer.

Da den Polizisten bei der Überprüfung Marihuanageruch aus beiden Fahrzeugen entgegenschlug, durchsuchten sie diese und wurden fündig:

In einem weißen Smart, in dem ein 23-jähriger Deutscher saß, fanden die Beamten 41 Gripbeutel Marihuana, 35 Ecstasy-Tabletten und diverse mutmaßliche Kokaintränen. Weiterhin stellten sie in dem Auto 3.000 Euro mutmaßliches Dealgeld und ein Handy sicher.

In einem roten Smart saß ein 23-jähriger Deutsch-Afghane. In seinem Fahrzeug fanden die Beamten 16 abgepackte Marihuanatütchen und ein verbotenes Messer. Außerdem stellten sie knapp 2.300 Euro mutmaßliches Dealgeld und drei Mobiltelefone bei dem Verdächtigen sicher.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und ihre Wohnanschriften in Eimsbüttel und Eilbek auf richterliche Anordnung hin durchsucht. Hierbei wurden keine weiteren Beweismittel aufgefunden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige mangels Haftgründen entlassen.

Die Ermittlungen werden beim Rauschgiftdezernat (LKA 68) geführt und dauern an.

