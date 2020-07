Polizei Hamburg

POL-HH: 200702-2. 24-Jähriger konsumiert Marihuana während der Fahrt - Führerschein beschlagnahmt

Hamburg (ots)

Zeit: 01.07.2020, 16:00 Uhr Ort: Hamburg-Wilhelmsburg, Wilhelmsburger Reichsstraße

Beamte der Verkehrsstaffel Innenstadt/West (VD 2) beobachteten gestern Nachmittag auf der Wilhelmsburger Reichsstraße einen Mann, der während der Fahrt einen "Joint" rauchte.

Die Beamten befuhren mit ihrem ProViDa-Fahrzeug die Wilhelmsburger Reichsstraße in Fahrtrichtung Harburg. Aufgrund einer Baustelle staute sich der Verkehr vor der Anschlussstelle Kornweide. Die Beamten fuhren an einem BMW 3er im Schritttempo vorbei und bemerkten, dass der Fahrer bei geöffnetem Fenster eine auffallend große Zigarette rauchte. Gleichzeitig konnten die Polizisten Marihuanageruch in der Luft feststellen. Kurz darauf wurde der BMW aufgestoppt und der Fahrer kontrolliert. Bei der Überprüfung wurden erhebliche drogentypische körperliche Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC.

Im Fahrzeug stellten die Beamten weiteres Marihuana fest, welches anschließend sichergestellt wurde.

Eine Blutprobenentnahme wurde bei dem 24-jährigen polnischen Fahrer angeordnet und am Polizeikommissariat 44 durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen die Halterin des BMW, an dem polnische Kennzeichen angebracht waren, wurde ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet, da sie seit 2018 einen festen Wohnsitz in Deutschland hat und somit der Pkw in Deutschland steuerpflichtig ist.

Schö.

