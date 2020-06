Polizei Hamburg

POL-HH: 200630-1. Verdächtiger Geruch führt zu Marihuanaplantage in Hamburg-Langenhorn

Zeit: 29.06.2020, 21:30 Uhr; Ort: Hamburg-Langenhorn, Wulffstwiete

Nach einem Zeugenhinweis sind Polizeibeamte gestern Abend in Langenhorn auf eine Marihuanaplantage gestoßen. Das Drogendezernat ermittelt.

Die Beamten des Polizeikommissariats 34 überprüften ein Mehrfamilienhaus in der Wulffstwiete in Langenhorn, weil es dort im Keller nach Marihuana riechen sollte. Sie folgten dem verdächtigen Geruch und entdeckten in einem Kellerraum hinter einer Feuerschutztür eine professionelle Marihuanaplantage. Der mutmaßliche Plantagenbetreiber war gerade dabei, die Pflanzen zu präparieren.

Die Beamten zählten 75 noch im Wachstum befindliche und 37 bereits erntereife Pflanzen. Neben diesen Pflanzen stellten sie unter anderem auch diverses technisches Equipment wie eine Klimaanlage, Wachstumslampen und eine Lüftungseinrichtung sowie zwei sogenannte Grow-Zelte und sonstiges Arbeitszubehör als Beweismittel sicher.

Der Tatverdächtige, ein 30-jähriger Deutscher, verblieb mangels Haftgründen auf freiem Fuß. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss er sich jetzt strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen des Drogendezernats (LKA 68) dauern an.

