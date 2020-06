Polizei Hamburg

POL-HH: 200603-1. Zwei Raser in Waltershof und Schnelsen gestoppt

Hamburg (ots)

Zeit: a) 02.06.2020, 19:57 Uhr, b) 02.06.2020, 20:45 Uhr Ort: a) Hamburg-Waltershof, Finkenwerder Straße, b) Hamburg-Schnelsen, Swebenweg/Oldesloer Straße

In Waltershof und Schnelsen haben Beamte der Verkehrsstaffel Innenstadt/West (VD 2) gestern Abend zwei Raser gestoppt. Einer von ihnen stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

a) Zwei Beamte standen mit ihren zivilen Provida-Motorrädern an einer Rotlicht zeigenden Ampel im Kreuzungsbereich Finkenwerder Straße/Am Genter Ufer, als neben ihnen ein Motorradfahrer mit seiner BMW R 1250 GS hielt. Nachdem die Ampel auf Grün umgeschaltet hatte, beschleunigte dieser sein Krad stark und fuhr mehr als doppelt so schnell wie erlaubt in Richtung stadteinwärts. Bei zulässigen 60 km/h dokumentierten die Beamten eine Geschwindigkeit von 143 km/h. Kurz darauf hielten sie den Motorradfahrer an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Als Folge dieser Ordnungswidrigkeit erwarten den 50-jährigen Deutschen ein Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Bußgeld von knapp 1.400 Euro.

b) Für einen 41-jährigen bosnisch-herzegowinischen Autofahrer endete die Kontrolle durch eine Provida-Streife knapp eine Stunde später indes mit einer Strafanzeige.

Der Mann überholte ein Providafahrzeug mit seinem Kleintransporter (Peugeot Expert) auf dem Swebenweg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Bei erlaubten 70 km/h dokumentierten die Beamten zunächst ein Tempo von 95 km/h. Im Übergang vom Swebenweg in die Oldesloer Straße reduzierte er seine Geschwindigkeit nicht, obwohl dort nur 50 km/h erlaubt sind. Den Kreuzungsbereich passierte er zudem auch bei Rotlicht zeigender Ampel. Kurz vor der Autobahn hielten die Beamten den Autofahrer daher an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Dabei stellten sie körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen zeitnahen Drogenkonsum schließen ließen. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Am Polizeikommissariat 24 wurde dem Autofahrer später eine Blutprobe entnommen. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein.

Abb.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Abbenseth

Telefon: +49 40 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell