Polizei Hamburg

POL-HH: 200427-1. Zeugenaufruf nach Einbruch in Juweliergeschäft in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 27.04.2020, 01:24 Uhr Tatort: Hamburg-Bergedorf, Sachsentor

Letzte Nacht brachen zwei bislang unbekannte Männer in ein Juweliergeschäft in Hamburg-Bergedorf ein. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen gelangten die Täter durch Einschlagen der Eingangstür in das Geschäft. Im Verkaufsraum zerstörten die Männer eine Vitrine und entwendeten Schmuckstücke daraus. Zudem nahmen sie einen Möbeltresor aus der angrenzenden Werkstatt an sich, ehe sie aus dem Geschäft und anschließend auf Fahrrädern in Richtung der Straße Mohnhof flüchteten.

Durch einen Zeugen wurde die Polizei verständigt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen erfolglos.

Im Bereich der Kreuzung Augustastraße / Grasredder fanden Polizeibeamte jedoch die beiden mutmaßlich von den Tätern genutzten Fluchtfahrräder, den gestohlenen Tresor sowie einen Rucksack mit mutmaßlichem Einbruchswerkzeug und Teilen des Stehlguts. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

1.

- männlich - schlanke Figur - bekleidet mit dunkler Hose, blauem Kapuzenpullover mit weißen Applikationen und roter Unterbekleidung - trug eine weiße Schutzmaske - führte einen schwarzen Rucksack mit sich

2.

- männlich - schlanke Figur - bekleidet mit dunkler Hose und dunklem Oberteil mit Kapuze

Das für die Region Bergedorf zuständige Einbruchsdezernat (LKA 172) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

Ka.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Nina Kaluza

Telefon: 040 4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell