POL-HH: 200419-1. Erwischt: BMW-Fahrer wird Fußgänger

Hamburg (ots)

Zeit: 17.04.2020, 21:38 Uhr Tatort: Hamburg-Harburg, B 75/Hohe Straße

Von 245 Pferdestärken auf Null: Wie ein BMW-Fahrer am Freitagabend in Harburg zum Fußgänger wurde.

Beamte der Kontrollgruppe Autoposer (VD 3) befuhren mit ihrem zivilen ProViDa-Fahrzeug am Freitagabend die B 75 in Richtung Harburg, als sie in Höhe der Ausfahrt Harburg Mitte sehr zügig von einem BMW 428i überholt wurden. Eine noch im dortigen Baustellenbereich durchgeführte Geschwindigkeitsmessung ergab ein Tempo von 123 km/h - bei erlaubten 60 km/h. Vor den Augen der Beamten drängte der Fahrer dann einen vorausfahrenden Passat zu einem Spurwechsel. Trotz mehrfacher Fahrbahnverschwenkungen beschleunigte der Fahrer den BMW weiter. Die Beamten dokumentierten bei weiterhin zulässigen 60 km/h eine gefahrene Höchstgeschwindigkeit von 138 km/h. Dabei überholte der BMW mehrere andere Autos. Im Übergang zur Hohen Straße überholte der BMW kurz vor einer Fahrbahnverengung mit hoher Geschwindigkeit schließlich noch ein weiteres Auto. Dessen Fahrer konnte einen Zusammenstoß der Fahrzeuge durch ein ruckartiges Lenkmanöver und ein Abbremsen verhindern.

Die Beamten stoppten den BMW und überprüften den Fahrer, einen 33-jährigen Deutschen. Noch am Kontrollort hielten die Beamten telefonisch Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft, der wiederum den zuständigen Bereitschaftsrichter kontaktierte. Dieser erließ sofort einen Beschluss zur Beschlagnahme sowohl des BMW als auch des Führerscheins. Für den 33-Jährigen endete die Fahrt damit in der Hohen Straße.

Der Autofahrer muss sich wegen des gezeigten Fahrverhaltens nun strafrechtlich verantworten. Neben dem Vorwurf eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens als Alleinfahrer besteht auch der Verdacht der Nötigung im Straßenverkehr. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an und werden von Beamten der Verkehrsstaffel Ost (VD 32) geführt.

