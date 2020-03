Polizei Hamburg

POL-HH: 200304-4. Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in eine Bankfiliale in Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Tatzeitraum: 02.03.2020, 13:00 Uhr bis 03.03.2020, 13:00 Uhr Tatort: Hamburg-St. Georg, Lange Reihe/Baumeisterstraße

Nach einem versuchten Einbruch in eine Bankfiliale in Hamburg-St. Georg bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittlungen führt das für die Region zuständige Einbruchsdezernat (LKA 112).

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten und flexten die bislang unbekannten Täter in der Baumeisterstraße an den Lichtschachtabdeckungen des Gebäudes, um an die dahinterliegenden Fenster der Bankfiliale zu gelangen.

In das Objekt sind sie jedoch nicht gelangt. Der Grund für das Ablassen von der weiteren Tatausführung ist bislang unbekannt.

Es ist nicht auszuschließen, dass sie bei ihrer Tat durch Passanten gestört wurden.

Die Ermittler des LKA 112 bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Th.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Pressestelle

Evi Theodoridou

Telefon: +49 40 4286-56214

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell