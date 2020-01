Polizei Hamburg

POL-HH: 200129-4. Überfall auf Pizzaboten in Hamburg-Lurup - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.01.2020, 23:50 Uhr Tatort: Hamburg-Lurup, Lüttkamp

Gestern kam es in den späten Abendstunden in Lurup zu einem versuchten Raub auf einen Pizzaboten. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde der Pizzafahrer mit einer offenbar fingierten Bestellung zum Tatort beordert. Vor der angeblichen Lieferadresse trat der maskierte Täter unter Vorhalt eines Messers an den Boten heran und forderte die Herausgabe seines Portemonnaies. Der Geschädigte verweigerte dies, woraufhin es zu einer Rangelei zwischen den beiden Personen kam, in deren Verlauf der Räuber sein Messer verlor. Nachdem der Täter schließlich noch Reizgas gegen den Pizzaboten eingesetzt hatte, flüchtete er ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Überfallene erlitt durch den Einsatz des Reizgases Augenrötungen, blieb ansonsten aber unverletzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Räuber verliefen erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 170 cm groß - schlanke Figur - komplett schwarz gekleidet - sprach Deutsch mit Akzent

Die Ermittlungen werden bei der örtlich zuständigen Fachdienststelle für Raubdelikte (LKA 124) geführt und dauern an.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

