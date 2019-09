Polizei Hamburg

POL-HH: 190912-4. Schulwegunfall mit leicht verletztem elfjährigen Kind in Hamburg-Bergstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 11.09.2019, 07:45 Uhr Unfallort: Hamburg-Bergstedt, Bergstedter Chaussee / Lottbeker Weg

Bei einem Verkehrsunfall ist gestern morgen ein 11-jähriges Schulkind leicht verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3) übernahm die Ermittlungen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen bog ein 27-Jähriger mit seinem Audi A3 vom Lottbeker Weg nach rechts in die Bergstedter Chaussee ab. Hierbei übersah er offenbar den 11-jährigen Jungen, der zeitgleich mit seinem Fahrrad den linksseitigen Radweg der Bergstedter Chaussee in Richtung stadtauswärts befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt der Junge eine Prellung am Bein. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der 27-jährige Autofahrer wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden an seinem Pkw.

Ka.

