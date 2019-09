Polizei Hamburg

POL-HH: 190906-1. Nach Raubüberfall in Hamburg-Blankenese -Tatverdächtiger ermittelt und zugeführt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.08.2019, 12:15 Uhr Tatort: Hamburg-Blankenese, Blankeneser Hauptstraße

Nach einem Raubüberfall auf eine 75-jährige Frau in ihrer Wohnung in Hamburg-Blankenese am 15.08.2019 fahndete die Polizei Hamburg nach einem Täter (siehe hierzu auch PM-190816-4.). Intensive Ermittlungen des für die Region Altona zuständigen Raubdezernats (LKA 124) führten nun zu einem dringend tatverdächtigen Mann.

Im Rahmen der Ermittlungen erhielten die Beamten Hinweise auf einen 53-jährigen Äthiopier.

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes, der am vergangenen Mittwoch in Hamburg-St. Pauli vollstreckt wurde.

Die Ermittler nahmen den Mann, gegen den sich der Verdacht aufgrund der sichergestellten Beweismittel erhärtete, vorläufig fest.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abgleich von Spuren wurde er der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt.

