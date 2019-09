Polizei Hamburg

POL-HH: 190901-2. Eine Zuführung nach Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in Hamburg-Jenfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 30.08.2019, 20:05 Uhr Tatort: Hamburg-Jenfeld, Schweidnitzer Straße

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Jenfeld fanden Beamte der Verkehrsstaffel Ost (VD 3) eine nicht geringe Menge mutmaßlicher Betäubungsmittel im Fahrzeug. Einer der beiden Insassen wurde bereits mit Haftbefehlen gesucht.

Am Freitagabend hielt eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) einen VW Polo zur Überprüfung an. Im Fahrzeug befanden sich der 29-jährige deutsche Fahrer sowie dessen 35-jähriger deutscher Beifahrer. Als die Beamten auf verschiedene rauschgiftverdächtige Substanzen im Fahrzeug aufmerksam wurden, schleuderte der Beifahrer unvermittelt eine der verdächtigen Substanzen, die sich in einem Becher befand, aus der geöffneten Beifahrertür. Der Becherinhalt verteilte sich hierbei auf dem Gehweg, einem der beiden Beamten sowie im Fahrzeuginneren. Beide Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen, das Fahrzeug sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Polos fanden die Polizisten Bargeld und 25 Gripbeutel mit mutmaßlichem Marihuana.

Ermittler des Drogendezernats (LKA 68) übernahmen die weitere Sachbearbeitung. Sie durchsuchten die Wohnanschriften beider Männer, ohne hierbei noch weitere Beweismittel aufzufinden.

Gegen den 35-jährigen Beifahrer bestanden bereits zwei Haftbefehle. Die Ermittler führten ihn nach erkennungsdienstlicher Behandlung der Untersuchungshaftanstalt zu. Der Fahrer des PKW wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

