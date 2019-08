Polizei Hamburg

POL-HH: 190830-4. Festnahme nach Raub auf einen Taxifahrer in Hamburg-Altona

Hamburg (ots)

Tatzeit: 29.08.2019, 20:02 Uhr Tatort: Nobistor, Hamburg-Altona

Der Fahrgast eines Taxis hatte sich zunächst zum Nobistor fahren lassen und raubte anschließend die Geldbörsen des Taxifahrers. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Fahrgast in der Straße Kleine Freiheit in das Taxi eingestiegen und hatte zunächst unterschiedliche Fahrtziele angegeben. Nachdem er sich letztendlich zum Nobistor hatte fahren lassen, schlug er dort angekommen mehrfach in das Gesicht des Taxifahrers und raubte dessen private und dienstliche Geldbörsen.

Der 67-jährige Taxifahrer nahm daraufhin die Verfolgung des Mannes auf und traf kurze Zeit später auf diesen. Im Beisein weiterer Personen kam es offensichtlich zu einem Streit innerhalb der Gruppe, woraufhin ein Zivilfahnder auf die Situation aufmerksam wurde.

Noch bevor der Beamte sich zu der Personengruppe begeben hatte, entfernte sich der Tatverdächtige. Nachdem der Zivilfahnder sich anschließend als Polizeibeamter zu erkennen gegeben hatte, gab der 67-Jährige an, soeben beraubt worden zu sein.

Im Rahmen der daraufhin erfolgten Fahndung konnte der Tatverdächtige im S-Bahnhof Reeperbahn vorläufig festgenommen werden.

Der 28-jährige Türke wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter zugeführt.

Lew.

