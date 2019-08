Polizei Hamburg

POL-HH: 190830-2. Mehrere Verletzte bei Busunfall in Hamburg-Rotherbaum

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 29.08.2019, 20:35 Uhr Unfallort: Hamburg-Rotherbaum, Theodor-Heuss-Platz/Rothenbaumchaussee

Am Dammtorbahnhof sind bei einem Verkehrsunfall gestern mehrere Fahrgäste eines Linienbusses bei einer Gefahrenbremsung leicht verletzt worden. Ein Mercedes-Fahrer hatte versucht, über die Busspur zu wenden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mercedes-Fahrer, ein 62-jähriger Kroate, den Theodor-Heuss-Platz in Richtung Edmund-Siemers-Allee im rechten Fahrstreifen. Als sich der Verkehr staute, wollte er über den links liegenden Busfahrstreifen wenden. Der Autofahrer bemerkte den dort in gleicher Richtung fahrenden Linienbus und hielt daraufhin halb auf dem Busfahrstreifen stehend an. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Busfahrerin (51) eine Gefahrenbremsung durchführen. Mehrere Fahrgäste des voll besetzten Busses stürzten hierbei und verletzten sich leicht. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen sind insgesamt 19 leicht verletzte Person im Alter von 18 bis 72 Jahren bekannt geworden. Einer von ihnen stürzte durch eine Trennscheibe, sodass im Bus auch ein Sachschaden entstand. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen war es nicht gekommen.

Die weiteren Ermittlungen der Unfallermittler der Verkehrsstaffel Innenstadt/West (VD 22) dauern an.

