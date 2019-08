POL-HH: 190811-1. Erinnerung an Einladung für Medienvertreter zur Schultüten-Aktion 2019

Polizei Hamburg

Erinnerung an Einladung für Medienvertreter zur Schultüten-Aktion 2019

Hamburg

Zeit: 12.08.2019, ab 11 Uhr Ort: Hamburg-Winterhude, Carl-Cohn-Schule, Carl-Cohn-Straße 2, 22297 Hamburg

Die Polizei Hamburg erinnert an dieser Stelle noch einmal an die am morgigen Montag stattfindende Auftaktveranstaltung "Schultüten-Aktion 2019 - Sichere Straßen für unsere Kinder", an der Schulsenator Ties Rabe, der Leiter der Verkehrsdirektion, Ulf Schröder, sowie der Sachgebietsleiter Bildungseinrichtungen der Unfallkasse Nord, Fred Babel, teilnehmen werden (siehe auch PM 190809-2).

Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Ri.

