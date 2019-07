Polizei Hamburg

POL-HH: 190731-1. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer in Hamburg-Waltershof

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 29.07.2019, 19:40 Uhr Unfallort: Hamburg-Waltershof, Finkenwerder Straße/Finkenwerder Ring

Am Montagabend kam es in der Finkenwerder Straße zu einem Unfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Motorrad mit einem schwer Verletzten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt der 17-jährige Fahrer des Yamaha Leichtkraftrads in der Finkenwerder Straße am Finkenwerder Ring in Fahrtrichtung BAB 7 an einer roten Ampel. Kurz darauf fuhr ein 20-jähriger Deutscher mit seinem Kawasaki Motorrad aus noch ungeklärter Ursache auf das Leichtkraftrad des 17-Jährigen auf. Hierbei wurden beide Personen verletzt.

Sowohl der schwer verletzte 17-Jährige, als auch der leicht verletzte 20-Jährige wurden anschließend in Krankenhäuser transportiert.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Verkehrsunfalldienst geführt.

Lew.

