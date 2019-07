Polizei Hamburg

POL-HH: 190729-5. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - ein schwerverletztes Kind in Hamburg-Schnelsen

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 27.07.2019, 13:20 Uhr Unfallort: Hamburg-Schnelsen, Schleswiger Damm / Marek- James-Straße

Bei einem Verkehrsunfall in Schnelsen ist am frühen Samstagnachmittag ein 10-jähriges Mädchen schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt / West (VD 22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach ersten Erkenntnissen überquerte die 10-Jährige mit ihrem Fahrrad die Marek-James-Straße an einer grün zeigenden Fußgängerampel auf Höhe des Schleswiger Damms. Ein bislang unbekannter Autofahrer bog vom Schleswiger Damm kommend in die Marek-James-Straße ab und erfasste die Radfahrerin. Das Mädchen stürzte und zog sich hierbei Prellungen und ein Trauma zu. Es bestand keine Lebensgefahr. Der Unfallverursacher brachte das verletzte Kind zusammen mit einer bislang ebenfalls unbekannten Frau nach Hause und übergab es den Eltern. Von dort entfernten sich beide Personen jedoch, ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Das Kind wurde nach ärztlicher Untersuchung über Nacht stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher oder die unbekannte Frau geben können, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Ka.

