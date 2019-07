Polizei Hamburg

POL-HH: 190723-1. Zuführung nach Einbruch in Supermarkt in Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.07.2019, 01:46 Uhr Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Kieler Straße

Nach Einbruch in Supermarkt: In der vergangenen Nacht haben Polizeibeamte in Eimsbüttel einen polizeibekannten Mann auf frischer Tat ertappt.

Durch Zeugenhinweise und eine Alarmauslösung wurde die Polizei zu dem Einbruch alarmiert. An dem Supermarkt angekommen, stellten die ersten Einsatzkräfte fest, dass die Eingangstür stark beschädigt war. Im weiteren Verlauf bemerkten die Beamten dann einen Mann, der sich mit einer Spirituosenflasche und Getränkedosen im Kassenbereich aufhielt. Auf Aufforderung zwängte der Ertappte sich durch die beschädigte Eingangstür nach draußen und ließ sich von den Beamten widerstandslos vorläufig festnehmen.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 20-jährigen Deutschen, der bei der Polizei als Intensivtäter geführt wird. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille.

Ermittler des zuständigen Einbruchdezernats (LKA 122) übernahmen die weitere Sachbearbeitung und führten den Tatverdächtigen einem Haftrichter zu.

