POL-HH: 190721-2. Einbrecher in Hamburg-Eißendorf festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.07.2019, 02:04 Uhr Tatort: Hamburg-Eißendorf, Friedhofstraße

Beamte des Polizeikommissariates 46 haben am frühen Samstagmorgen einen 20-jährigen Türken vorläufig festgenommen, der in ein Restaurant in Hamburg-Eißendorf eingebrochen war. Das für die Region Harburg zuständige Einbruchsdezernat des Landeskriminalamts (LKA 182) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Eine Angestellte des Restaurants hatte zuvor über Videotechnik, die im Inneren des Gebäudes installiert ist, eine Person beobachtet und umgehend die Polizei alarmiert. Die eintreffenden Beamten stellten eine eingeschlagene Fensterscheibe fest und umstellten daraufhin das Restaurant. Mit Unterstützung des Diensthundes "Fleur" wurde das Gebäude durchsucht. Dabei trafen die Beamten in der Küche auf den Tatverdächtigen, der sich unter einem Tisch liegend hinter zahlreichen Lebensmittelkisten zu verstecken versucht hatte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige durch Beamte des Kriminaldauerdienstes einem Haftrichter zugeführt.

