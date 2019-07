POL-HH: 190718-1. Videoüberwachung am Hansaplatz geht in den Testbetrieb

Polizei Hamburg

Zeit: 17/18.07.2019 Ort: Hamburg-St.Georg, Hansaplatz

Nach wie vor ist der Hansaplatz in Hamburg-St.Georg trotz intensiver polizeilicher Präsenzmaßnahmen ein Kriminalitätsschwerpunkt. Da die Gesamtsituation zu einem Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung führt, wurde die Wiedereinführung der Videoüberwachung an dieser Örtlichkeit beschlossen. Nach Abschluss der im Frühjahr dieses Jahres begonnenen Umbaumaßnahmen geht nunmehr die Videoüberwachung am Hansaplatz in den Testbetrieb. Dieser erfolgt unter Realbedingungen und wird voraussichtlich bis Ende dieses Monats abgeschlossen sein. Anschließend wird der Echtbetrieb aufgenommen.

Weitere Informationen zum Thema "Videoüberwachung in St.Georg" sind auf der Homepage der Polizei Hamburg unter folgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.hamburg/hansaplatz-buergerinformation/12450418/hansaplatz-buergerinformation-a/

Innensenator Andy Grote:

"Jeder soll sich auf dem Hansaplatz jederzeit sicher und wohl fühlen. Durch die Kameras hat die Polizei die Lage dort ständig im Blick und kann notfalls sofort einschreiten. Wir sind überzeugt, dass wir mit dem Mix aus Videoüberwachung, einem Glasflaschenverbot und erhöhter Polizeipräsenz einen großen Schritt vorankommen, diesen zentralen Platz wieder lebenswerter zu machen."

Polizeivizepräsident Morten Struve:

"Der Hansaplatz ist seit mehreren Jahren ein Schwerpunkt polizeilichen Handelns. Wir sind dort bereits mit einem vielschichtigen Maßnahmenpaket tätig. Hierzu zählt u.a. eine sehr hohe Polizeipräsenz. Nun erweitern wir neben dem Glasflaschenverbot mit der Wiedereinführung der Videoüberwachung unsere Handlungsoptionen um eine wichtige Facette."

