Polizei Hamburg

POL-HH: 190627-5. Zeugenaufruf nach Raub auf Rentnerin

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.06.2019, 12:00 Uhr Tatort: Hamburg-Jenfeld, Berliner Platz

Gestern Mittag kam es in Jenfeld zu einem Raub auf eine 81-Jährige durch bislang unbekannte Täter. Die Polizei Hamburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich die 81-jährige Geschädigte mit ihrem Ehemann im Bereich des EKZ am Berliner Platz. Das Ehepaar ging in Richtung der dortigen Tiefgaragen, als sich plötzlich zwei männliche Personen von hinten näherten und der Geschädigten ihren Stoffbeutel mit Portemonnaie entrissen. Hierbei stürzte die 81-Jährige zu Boden und verletzte sich dabei nicht unerheblich. Die beiden Täter flüchteten vom Tatort in unbekannte Richtung.

Eine Sofortfahndung mit fünf Funkstreifenwagen führte nicht zur Ergreifung der Täter. Diese können wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 14-15 Jahre alt - führten ein Fahrrad mit sich

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Schö.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Pressestelle

Rene Schönhardt

Telefon: 040/4286-56211

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell