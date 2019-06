Polizei Hamburg

POL-HH: 190612-4. Zeugenaufruf nach Raub in Hamburg-Horn

Hamburg (ots)

Tatzeit: 31.05.2019, 14:00 Uhr Tatort: Hamburg-Horn, Washingtonallee 87

Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die am Nachmittag des letzten Maitages einen 61-Jährigen überfallen und dessen Geldbörse erbeutet hatten. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubdezernat der Region Mitte II (LKA 164).

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen überquerte ein 61-Jähriger mit seinem Rollator den Parkplatz eines Discounter-Marktes (Penny). Hier wurde er in den Rücken getreten, so dass er zu Boden fiel. Zwei unbekannte Männer zogen in dem Moment dem am Boden liegenden Mann die Geldbörse aus der Gesäßtasche und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Ein anderer Mann, möglicherweise ein Zeuge der Tat, half dem gehbehinderten 61-Jährigen auf. Eine Beschreibung der Täter liegt bislang nicht vor.

Bisherige Maßnahmen führten nicht zur Identifizierung der Täter.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, geben können, insbesondere der Helfer, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

