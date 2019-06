Polizei Hamburg

POL-HH: 190602-3. Mutmaßliche Einbrecher in Hamburg-Wilstorf festgenommen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.06.2019, 21:01 Uhr Tatort: Hamburg-Wilstorf, Schneverdinger Weg

Beamte des Polizeikommissariats 46 haben gestern Abend zwei Deutsche (21, 21) nach einem Einbruch in eine Kindertagesstätte vorläufig festgenommen.

Die Polizisten wurden zu einem Einbruchsalarm in eine Kita in den Schneverdinger Weg gerufen. Sie umstellten das Gebäude und trafen auf einen jungen Mann, der sich unmittelbar vor der Kindertagesstätte aufhielt. In diesem Moment trat aus der geöffneten Terrassentür eine weitere Person aus dem Gebäude heraus. Bevor die beiden mutmaßlichen Einbrecher flüchten konnten, wurde sie von den Polizisten festgenommen.

Im Gebäude stellten die Beamten an einer verschlossenen Tür diverse Hebelspuren fest. Die Tür wurde beschädigt, jedoch nicht geöffnet. Ein Hebelwerkzeug wurde aufgefunden und sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen werden die beiden Tatverdächtigen (21,21) dem Haftrichter vorgeführt.

Schö.

