Polizei Hamburg

POL-HH: 190519-3. Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 17.05.2019, 22:15 Uhr Unfallort: Hamburg-Bramfeld, Steilshooper Allee/Ellernreihe

Am späten Freitagabend kam es in Bramfeld zu einem Unfall, bei dem die drei Insassen des unfallverursachenden Fahrzeugs verletzt wurden. Einer von ihnen erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger Pole in einem Ford Fiesta die Steilshooper Allee mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung City Nord. In Höhe der Ellernreihe kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links ab, überfuhr eine Mittelinsel und stieß seitlich gegen den Mercedes-Benz (E-Klasse) eines 53-Jährigen, der von der Steilshooper Allee nach links in die Ellernreihe abbiegen wollte. Der Ford kam erst auf der gegenüberliegenden Seite in einem Gebüsch zum Stehen.

Der Fahrer des Ford erlitt eine leichte Knieverletzung, zu deren Behandlung er in ein Krankenhaus transportiert wurde. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol (1,00 Promille) und Betäubungsmitteln, sodass ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der Unfallfahrer nicht.

Auch seine beiden Mitfahrer wurden verletzt. Einer von ihnen (29) erlitt schwere, nach den ersten Erkenntnissen offenbar auch lebensgefährliche Kopfverletzungen, der andere (43) erlitt eine Kopfplatzwunde und leichte Schnittverletzungen an der rechten Wange.

Der Fahrer des Mercedes-Benz blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Beamten stellten den nicht mehr fahrbereiten Ford als Beweismittel sicher.

Die weiteren Unfallermittlungen dauern an.

Abb.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Florian Abbenseth

Telefon: +49 40 4286-56213

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell